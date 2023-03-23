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Сегодня, 21:48

Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Лихтенштейном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в стартовый состав сборной Португалии на матч отборочного турнира Евро-2024 против Лихтенштейна.

38-летний форвард выйдет на поле с первых минут с капитанской повязкой.

Португалия: Руй Патрисиу, Канселу, Перейра, Диаш, Инасиу, Геррейру, Фернандеш, Палинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Роналду.

Лихтенштейн: Бухель, Вольффингер, Малин, Трабер, Хофер, Майер, Визер, Фроммельт, Хаслер, Селе, Гасснер.

Матч Португалия — Лихтенштейн состоится сегодня, 23 марта и начнется в 22.45 (мск).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Лихтенштейн

Криштиану Роналду
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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