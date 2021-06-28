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Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2020

13:45
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с чемпионата Европы по футболу. Команда в 1/8 финала уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир.

«Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим выступлением. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы, и эта команда доказала, что способна доставить много радости португальцам.

Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное доверие. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но выражаем вам искреннюю благодарность.

Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам. Что касается нас, то мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" — написал Роналду в Instagram.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют с Италией, которая в дополнительное время победила Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQqPYSLraY0/

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