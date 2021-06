Роналду стал первым человеком в мире с 300 миллионами подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым человеком в мире, кто достиг этой отметки.

