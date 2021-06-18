Роналду стал первым человеком в мире с 300 миллионами подписчиков в Instagram
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым человеком в мире, кто достиг этой отметки.
Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram ? pic.twitter.com/fgZmoPClx0— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021
15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).
36-летний Роналду обошел француза Мишеля Платини, который забил 9 мячей — все на Евро-1984.
В текущем сезоне Роналду провел 56 матчей в общей сложности за клуб и сборную, забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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