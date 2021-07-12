Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2020.

На счету 36-летнего португальца 5 голов и результативная передача в 4 матчах (360 минут), 3 мяча он забил с пенальти. У форварда сборной Чехии Патрика Шика в 5 матчах (404 минуты) 5 голов без ассистов, при этом по правилам турнира выше стоит тот футболист, у которого больше голевых передач.

Всего на счету Роналду 14 голов в финальных матчах Евро. В 2012 году он также стал лучшим бомбардиром турнира.