Роналду реализовал 7 пенальти из 10 на крупных турнирах

Сборная Португалии победила Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2024.

Кстати, рекордная для Роналду серия пенальти стала возможной благодаря Ян Облаку, отразившему удар португальца на 105-й минуте. Криштиану десять раз подходил к 11-метровой отметке на крупных турнирах, реализовав семь попыток. До словенского голкипера «Атлетико» с ударом справлялся только иранец Алиреза Бейранванд, а австрийцу Роберту Альмеру сохранить ничейный счет помогла штанга.

Все пенальти Криштиану Роналду на крупных турнирах