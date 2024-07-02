Роналду реализовал 7 пенальти из 10 на крупных турнирах
Сборная Португалии победила Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2024.
Кстати, рекордная для Роналду серия пенальти стала возможной благодаря Ян Облаку, отразившему удар португальца на 105-й минуте. Криштиану десять раз подходил к 11-метровой отметке на крупных турнирах, реализовав семь попыток. До словенского голкипера «Атлетико» с ударом справлялся только иранец Алиреза Бейранванд, а австрийцу Роберту Альмеру сохранить ничейный счет помогла штанга.
Все пенальти Криштиану Роналду на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
17.06.2006
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Иран — 2:0
|
Эбрахим Мирзапур
|
Гол
|
18.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Австрия — 0:0
|
Роберт Альмер
|
Штанга
|
24.06.2017
|
КК
|
Гр.турнир
|
Новая Зеландия — 4:0
|
Стефан Маринович
|
Гол
|
15.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Испания — 3:3
|
Давид де Хеа
|
Гол
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Иран — 1:1
|
Алиреза Бейранванд
|
Вратарь
|
15.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Венгрия — 3:0
|
Петер Гулачи
|
Гол
|
23.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Франция — 2:2
|
Юг Льорис
|
Гол
|
23.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Франция — 2:2
|
Юг Льорис
|
Гол
|
24.11.2022
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Гана — 3:2
|
Лоуренс Ати-Зиги
|
Гол
|
01.07.2024
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Словения — 0:0 (пен. — 3:0)
|
Ян Облак
|
Вратарь