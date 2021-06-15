Криштиану Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Европы против Венгрии.
Таким образом, он установил уникальное достижение. Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.
Всего 17 человек приняли участие в финальной стадии четырех Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.
Криштиану Роналду впервые сыграл на чемпионате Европы в 2004 году. В 2016-м он вместе со сборной Португалии выиграл континентальное первенство.
Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро
(без учета ЧЕ-2020)
|
Матчи
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
22
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 1
|
18
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5
|
17
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4
|
16
|
Эдвин ван дер Сар
|
Голландия
|
1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3
|
Лилиан Тюрам
|
Франция
|
1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2
|
Сеск Фабрегас
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
Андрес Иньеста
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
15
|
Серхио Рамос
|
Испания
|
2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4
|
Давид Сильва
|
Испания
|
2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4
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