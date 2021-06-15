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Криштиану Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

19:00
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Европы против Венгрии.

Таким образом, он установил уникальное достижение. Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Всего 17 человек приняли участие в финальной стадии четырех Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.

Криштиану Роналду впервые сыграл на чемпионате Европы в 2004 году. В 2016-м он вместе со сборной Португалии выиграл континентальное первенство.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро
(без учета ЧЕ-2020)

Матчи

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

22

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 1

18

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5

17

Джанлуиджи Буффон

Италия

2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4

16

Эдвин ван дер Сар

Голландия

1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3

Лилиан Тюрам

Франция

1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2

Сеск Фабрегас

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

Андрес Иньеста

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

15

Серхио Рамос

Испания

2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4

Давид Сильва

Испания

2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4

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Иван Шитик все материалы автора
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