Криштиану Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Европы против Венгрии.

Таким образом, он установил уникальное достижение. Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Всего 17 человек приняли участие в финальной стадии четырех Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.

Криштиану Роналду впервые сыграл на чемпионате Европы в 2004 году. В 2016-м он вместе со сборной Португалии выиграл континентальное первенство.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро

(без учета ЧЕ-2020)