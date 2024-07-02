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Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в четвертьфинал Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети отреагировал на выход команды в четвертьфинал Евро-2024. В понедельник португальцы одержали победу над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала.

«Необъяснимые моменты. Давайте отдадим все силы! Спасибо», — написал Роналду.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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