Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в четвертьфинал Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети отреагировал на выход команды в четвертьфинал Евро-2024. В понедельник португальцы одержали победу над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала.

«Необъяснимые моменты. Давайте отдадим все силы! Спасибо», — написал Роналду.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.