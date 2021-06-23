Криштиану Роналду осталось забить один гол для повторения мирового рекорда
22:35
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным забитым мячом на Евро-2020. Он реализовал пенальти в матче против Франции.
Форвард забил уже 108 голов за сборную. Больше только у бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109).
Таким образом, 36-летнему Криштиану осталось отличиться один раз за сборную Португалии, чтобы повторить мировой рекорд.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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