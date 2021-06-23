Криштиану Роналду осталось забить один гол для повторения мирового рекорда

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным забитым мячом на Евро-2020. Он реализовал пенальти в матче против Франции.

Форвард забил уже 108 голов за сборную. Больше только у бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

Таким образом, 36-летнему Криштиану осталось отличиться один раз за сборную Португалии, чтобы повторить мировой рекорд.