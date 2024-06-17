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Криштиану Роналду лишен важного статуса в сборной Португалии

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду больше не является неприкасаемым игроком в национальной команде, сообщает портал Relevo.

По данным источника, 39-летний форвард и главный тренер португальцев Роберто Мартинес пришли к договоренности, что Роналду не будет гарантированно находиться на поле все 90 минут в матчах чемпионата Европы-2024. Идея бельгийского специалиста состоит в том, что Криштиану может быть заменен в зависимости от того, как складываются игры для национальной команды.

Сборная Португалии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией. В своем первом матче на турнире команда Мартинеса встретится с чехами 18 июня. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Ранее Мартинес запретил друзьям Роналду находиться в одном отеле с футболистом в период проведения Евро-2024.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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