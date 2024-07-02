Роналду — о победе над Слвенией: «Было трудно, но таков футбол»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Было трудно, но таков футбол. Соперники хорошо защищались — они очень сильны, — но Португалия победила, так как мы играли лучше и заслужили место в восьмерке сильнейших. Мы проявили энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам — все это наша жизнь», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.