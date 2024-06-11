Роналду: «Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что гордится тем, что станет первым футболистом, который сыграет на шести чемпионатах Европы.

Ранее 39-летний португалец выступал на Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

«Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Я высоко оцениваю это достижение, поскольку оно показывает, как долго я играю. Однако это лишь одна глава среди всех моих достижений в футболе. Я рад, что я здесь и могу помочь сборной в достижении своих целей», — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Чехия (18 июня), Турция (22 июня) и Грузия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.