Роналду: «Франция — один из фаворитов Евро-2024, но мы идем на войну»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о матче с Францией в 1/4 финала Евро-2024.

«Нас ждет тяжелый матч против Франции, которая является одним из фаворитов на победу [в турнире]. Но мы идем на войну. Команда в порядке, и я отдам всего себя в этой футболке», — цитирует Роналду Metro.

Матч Португалия — Франция пройдет 5 июля в Гамбурге. Начало — в 22.00 мск.

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