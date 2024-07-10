Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:49

Красич не считает Евро-2024 скучным

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о зрелищности Евро-2024.

«Я не согласен с тем, что Евро — скучный. Мы видели хорошие матчи, особенно в плей-офф.Так что посмотрим, что будет в оставшихся играх», — приводит слова Красича ТАСС.

9 июля сборная Испании обыграла Францию (2:1) в полуфинале Евро-2024. В другом полуфинале встретятся сборные Нидерландов и Англии. Матч пройдет 10 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Милош Красич
Футбол
Евро-2024
0
Читайте также
Кристина Макаренко обновила личный рекорд на 100 м
Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания стала первой сборной в истории, выигравшей 6 матчей на Евро

Жиру провел последний матч за сборную Франции

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости