Красич не считает Евро-2024 скучным

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о зрелищности Евро-2024.

«Я не согласен с тем, что Евро — скучный. Мы видели хорошие матчи, особенно в плей-офф.Так что посмотрим, что будет в оставшихся играх», — приводит слова Красича ТАСС.

9 июля сборная Испании обыграла Францию (2:1) в полуфинале Евро-2024. В другом полуфинале встретятся сборные Нидерландов и Англии. Матч пройдет 10 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.