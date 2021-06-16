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Ковтун: «Сборная Финляндии — не такой грозный соперник»

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Экс-защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

«Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и все получится.

Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но ее можно и нужно побеждать. Тем более речь идет о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие», — цитируют «Известия» Ковтуна.

В среду, 16 июня, команды России и Финляндии сыграют во 2-м туре Евро-2020, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1178866/kirill-plankin/finskii-motiv-chego-zhdat-ot-vtorogo-matcha-sbornoi-na-evro-2020

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи