Экс-защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

«Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и все получится.

Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но ее можно и нужно побеждать. Тем более речь идет о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие», — цитируют «Известия» Ковтуна.

В среду, 16 июня, команды России и Финляндии сыграют во 2-м туре Евро-2020, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).