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Ковачич: «Стартовый матч Евро против Англии будет очень важным для Хорватии»

02:15
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич подвел итоги товарищеского матча против Бельгии (0:1).

«Мы хорошо начали, но после нескольких ошибок пропустили гол. В итоге было много хорошего, но есть еще кое-что, что нам нужно улучшить перед Евро. Может быть, мы могли бы больше атаковать, но мы играли против отличной команды, так что это был сложный матч.

Стартовый матч Евро против Англии будет очень важным. Этот первый матч очень много значит: он может поднять вам настроение до конца группового этапа и показать, на каком месте вы находитесь», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Сборная Хорватии на чемпионате Европы в группе D сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).

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