Ковачич считает, что сборную Хорватии ждет трудный матч с Испанией в 1/8 финала Евро
14:15
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании.
«Нас ждет трудный матч. Испания — отличная команда, которая любит владеть мячом и играть в свой футбол. Будет важно как можно дольше играть с мячом и отбирать у них эту возможность», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.
Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/prematch/preview/
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