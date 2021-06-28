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Ковачич считает, что сборную Хорватии ждет трудный матч с Испанией в 1/8 финала Евро

14:15
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

«Нас ждет трудный матч. Испания — отличная команда, которая любит владеть мячом и играть в свой футбол. Будет важно как можно дольше играть с мячом и отбирать у них эту возможность», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Хорватия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/prematch/preview/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля