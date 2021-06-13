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Кот-оракул Ахилл получил FAN ID на матчи Евро-2020

13 июня 2021, 23:16
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл получил FAN ID для посещения матчей чемпионата Европы по футболу.

«Даже мне, коту-оракулу Ахиллу, несмотря на колоссальную узнаваемость, необходимо оформить паспорт болельщика FAN ID. Традиционные кошачьи документы — усы, лапы и хвост- на стадионе, говорят, не котируются», — говорится в посте в Instagram кота Ахилла.

Публикация от Ахилл?AchillesTheCat (@achillcat)

Ранее Ахилл правильно предсказал победу сборной Италии над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020 и поражение сборной России от Бельгии (0:3).

14 и 16 июня в Эрмитаже пройдут следующие предсказания кота. Он попробует назвать победителей в матчах Польша — Словакия и Финляндия — Россия.

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