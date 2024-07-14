Король Испании Филипп VI приехал на финал Евро-2024

Король Испании Филипп VI прибыл на финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Встреча проходит на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Король Испании Филипп VI на финальном матче Евро-2024. Фото AFP

В общей сложности Англия и Испания провели друг с другом 27 официальных матчей. На счету «Красной фурии» — 10 побед, в активе англичан — 13. Четыре раза сборные сыграли вничью.

Последним чемпионом Европы стала команда Италии, которая в 2020 году победила Англию (1:1, пенальти 3:2).