Король Испании Филипп появился на матче национальной команды с Италией на Евро-2024

Король Испании Филипп VI стал гостем матча 2-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Италии.

Филипп посетил игру вместе с президентом Королевской федерации футбола Испании Педро Рочей. Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). «СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На Евро-2024 Испания играет в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией. В первом туре испанцы одержали победу над хорватами со счетом 3:0. 24 июня команде Луиса де ла Фуэнте предстоит встретиться с албанцами.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу в Германии стартовала 14 июня и завершится 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные.