Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Конте не впечатляет работа Мартинеса в сборной Бельгии

14:40
Теги:

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте высказался о наставнике национальной команды Бельгии Роберто Мартинесе перед четвертьфинальным матчем Евро-2020.

«Я очень уважаю Мартинеса за его работу в сборной в последние годы, однако результаты его действий в матче против Португалии и в атаке, и в обороне для меня выглядели совершенно неубедительными. Италия может доставить хлопот на флангах и в центре поля», — написал Конте в своей колонке на La Gazzetta dello Sport.

2 июля Бельгия сыграет со сборной Италии в четвертьфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3709
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Бельгия или Италия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Франция уничтожена. А Дешам был просто потерян». Реакция французских СМИ на провал сборной на Евро-2020
25 лет назад Саутгейт сделал Англию несчастной. Его утешал даже премьер-министр
Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020
Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
vs
0
Офсайд