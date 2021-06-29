Конте не впечатляет работа Мартинеса в сборной Бельгии
14:40
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте высказался о наставнике национальной команды Бельгии Роберто Мартинесе перед четвертьфинальным матчем Евро-2020.
«Я очень уважаю Мартинеса за его работу в сборной в последние годы, однако результаты его действий в матче против Португалии и в атаке, и в обороне для меня выглядели совершенно неубедительными. Италия может доставить хлопот на флангах и в центре поля», — написал Конте в своей колонке на La Gazzetta dello Sport.
2 июля Бельгия сыграет со сборной Италии в четвертьфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
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