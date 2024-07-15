Конор Макгрегор выиграл свыше миллиона евро, поставив на победу Испании в финале Евро-2024

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) ранее опубликовал скриншот своей ставки на победу сборной Испании в финале Евро-2024. В общей сумме он получил свыше миллиона евро.

«Миллион евро на мой день рождения!» — написал ирландец в соцсети X.

Испания обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1. Микель Оярсабаль забил решающий гол на 86-й минуте.

Ранее Макгрегор поставил 500 тысяч долларов на победу Нейта Диаса (1-1) в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем (1-1). В общей сложности он получил 1,6 млн долларов. Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.