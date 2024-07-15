Кононов назвал Ямаля лучшим игроком Евро-2024

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал, какие сборные ему больше всего понравились на Евро-2024.

«Испания и по организации игры Словакия», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кононова.

Также он назвал футболиста, который произвел на него наибольшее впечатление на турнире.

«Ямаль. В 16 лет играть на таком уровне — это фантастика. Я бы отдал ему приз лучшего игрока. Это будущее футбола, которое будет после Месси. Он будет брать «Золотые мячи». Кстати, если выбирать лучший гол чемпионата, я бы как раз выбрал гол Ямаля в ворота Франции», — добавил специалист.

Чемпионом Европы в четвертый раз стали испанцы, которые в финале турнира обыграли Англию со счетом 2:1. Ламин Ямаль принял участие во всех семи матчах сборной Испании, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.