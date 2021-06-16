Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Коннор Робертс — о победе Уэльса над Турцией: «Это лучший момент в моей карьере»

21:45
Теги:

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс поделился эмоциями после победы над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Он забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время с передачи Гарета Бэйла.

«Это лучший момент в моей карьере, который, возможно, уже ничто не сможет превзойти. Играть на таком крупном турнире — это вершина для меня, и то, что мы практически обеспечили себе участие в следующей стадии, невероятно.

Сегодня мы сделали большой шаг, но нас ждет важная игра 20 июня. У нас молодая команда, но мы стойкие и готовы бежать вперед до последней минуты, что мы и сделали в матче с Турцией», — приводит слова Робертса официальный сайт УЕФА.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. 16 июня в 22:00 пройдет еще один матч группы А Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Швейцария, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Черчесов рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса
Губерниев передал привет Бузовой после матча Финляндия — Россия
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи