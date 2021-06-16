Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс поделился эмоциями после победы над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Он забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время с передачи Гарета Бэйла.

«Это лучший момент в моей карьере, который, возможно, уже ничто не сможет превзойти. Играть на таком крупном турнире — это вершина для меня, и то, что мы практически обеспечили себе участие в следующей стадии, невероятно.

Сегодня мы сделали большой шаг, но нас ждет важная игра 20 июня. У нас молодая команда, но мы стойкие и готовы бежать вперед до последней минуты, что мы и сделали в матче с Турцией», — приводит слова Робертса официальный сайт УЕФА.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. 16 июня в 22:00 пройдет еще один матч группы А Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.