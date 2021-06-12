Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об инциденте с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, потерявшем сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

«Ребят, да о чем речь?! Этот воин пережил в «Интере» Конте!:) Да ему уже ниче не страшно. Здоровья, Крис» — написал Шнякин в Twitter.

Игра Дания — Финляндия ранее была приостановлена из-за инцидента с Эриксеном. Хавбека увезли на скорой в госпиталь.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Дания и Финляндия играет в одной группе с Россией и Бельгией.

Ребят, да о чем речь?! Этот воин пережил в «Интере» Конте!:) Да ему уже ниче не страшно ??

Здоровья, Крис pic.twitter.com/uSOOjc2g5k — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 12, 2021