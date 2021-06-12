Комментатор Шнякин — об Эриксене: «Да о чем речь?! Этот воин пережил в «Интере» Конте»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об инциденте с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, потерявшем сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.
«Ребят, да о чем речь?! Этот воин пережил в «Интере» Конте!:) Да ему уже ниче не страшно. Здоровья, Крис» — написал Шнякин в Twitter.
Игра Дания — Финляндия ранее была приостановлена из-за инцидента с Эриксеном. Хавбека увезли на скорой в госпиталь.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Дания и Финляндия играет в одной группе с Россией и Бельгией.
Ребят, да о чем речь?! Этот воин пережил в «Интере» Конте!:) Да ему уже ниче не страшно ??— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 12, 2021
Здоровья, Крис pic.twitter.com/uSOOjc2g5k
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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