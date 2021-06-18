Коман покинул расположение сборной Франции ради рождения ребенка

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман покинул расположение сборной Франции. Как сообщает RMC, главный тренер команды Дидье Дешам отпустил игрока на рождение ребенка.

Ожидается, что 25-летний француз уже в пятницу, 18 июня, вернется и будет доступен для участия в матче Евро-2020 против Венгрии.

Стоит отметить, что матч 1-го тура чемпионата Европы против Германии (1:0) Коман провел на скамейке запасных.