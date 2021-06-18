Коман покинул расположение сборной Франции ради рождения ребенка
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман покинул расположение сборной Франции. Как сообщает RMC, главный тренер команды Дидье Дешам отпустил игрока на рождение ребенка.
Ожидается, что 25-летний француз уже в пятницу, 18 июня, вернется и будет доступен для участия в матче Евро-2020 против Венгрии.
Стоит отметить, что матч 1-го тура чемпионата Европы против Германии (1:0) Коман провел на скамейке запасных.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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