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Коман покинул расположение сборной Франции ради рождения ребенка

01:11
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман покинул расположение сборной Франции. Как сообщает RMC, главный тренер команды Дидье Дешам отпустил игрока на рождение ребенка.

Ожидается, что 25-летний француз уже в пятницу, 18 июня, вернется и будет доступен для участия в матче Евро-2020 против Венгрии.

Стоит отметить, что матч 1-го тура чемпионата Европы против Германии (1:0) Коман провел на скамейке запасных.

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Евгений Козинов все материалы автора
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