Коман остался в расположении сборной Франции, несмотря на роды жены

Крайний нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман остался в расположении национальной команды перед матчем с Бельгией, несмотря на скорое рождение четвертого ребенка. Об этом сообщает RMS Sport.

28-летний футболист участвовал в тренировке сборной Франции в воскресенье, 30 июня.

В скором времени Коман должен в четвертый раз стать отцом. Ожидается, что его жена в настоящее время находится в Швеции и родит ребенка в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Коман покинет национальную команду из-за семейных обстоятельств.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией состоится в понедельник, 1 июля.