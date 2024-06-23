Колыванов раскритиковал Даку, которого дисквалифицировали за оскорбительные кричалки

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов раскритиковал форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, которого дисквалифицировали на два матча за скандирование оскорбительной кричалки после матча 2-го тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии (2:2).

«Конечно, он подвел свою команду. Он футболист основного состава и позволил себе такое поведение. Я думаю, что он подвел Албанию, тут по-другому и не скажешь. Если ты игрок основного состава, на тебя рассчитывает тренер. А ты в ответ получаешь бан на два матча. Ну конечно подвел!» — приводит Vprognoze слова Колыванова.

Из-за дисквалификации Даку пропустит матч Албании против Испании в третьем туре групповой стадии Евро-2024. Форвард не сможет принять участие в игре 1/8 финала турнира в случае, если албанцы туда выйдут.