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Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Евро-2024, в котором сборная Италии поборется за путевку в плей-офф с хорватами.

«Будет ли большим ударом невыход для Италии? Конечно, если они не выйдут, это будет трагедия в сложившейся ситуации. Но тут проблема, что Италию в игре с хорватами устраивает ничья. А когда играешь на ничью, в 70-80% даже ничьей не получаешь. А итальянцам нужен результат. Но Италия умеет играть на результат, да и физически они посвежее хорватов, помоложе. Хорваты тягучие. Они, конечно, опытные, но, если соперник включает скорость, они просто не успевают», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Игра пройдет в понедельник, 24 июня, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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