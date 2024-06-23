Колыванов назвал безобразной игру Хорватии на Евро-2024

Экс-футболист «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Хорватии и Италии.

«Ожидал большего от хорватов и итальянцев. Все-таки Италия — предыдущий чемпион Европы. Но сейчас у итальянцев нет ярких звезд. Команда крепкая, с организацией. Италия старается играть очень внимательно в обороне. А хорваты безобразно сыграли свои матчи, хотя команда достаточно опытная. Игра будет сложной для обеих команд. Матч ожидается особенным. Любая ошибка приведет к трагедии», — приводит слова Колыванова ODDS.ru

Матч Хорватия — Италия состоится в понедельник, 24 июня, в Лейпциге на стадионе «Лейпциг Арена» и начнется в 22.00 по московскому времени.