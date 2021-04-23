Колосков: «Успех на ЧМ-2018 сыграл роль в переносе игр Евро в Петербург»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что успешное проведение ЧМ-2018 в России повлияло решение УЕФА перенести три матча из Дублина в Санкт-Петербург.
«Сообщение хорошее, позитивное, радость моя основывается на нескольких обстоятельствах. Во-первых, то, что нам [России] доверяют, очевидно, что тот успех, который был на чемпионате мира 2018 года, сыграл свою роль в том, что еще три матча нам дали. Во-вторых, большое подспорье нашим болельщикам, увидят три игры финальной части чемпионата Европы, и, конечно, наша туристическая индустрия возрадуется, поскольку приедут болельщики, будут ходить в музеи, по городу, изучать достопримечательности российской культуры. Я считаю, что это хорошее решение для России в целом и для Санкт-Петербурга в частности», — цитирует Колоскова ТАСС.
Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.
На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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