Колосков: «Успех на ЧМ-2018 сыграл роль в переносе игр Евро в Петербург»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что успешное проведение ЧМ-2018 в России повлияло решение УЕФА перенести три матча из Дублина в Санкт-Петербург.

«Сообщение хорошее, позитивное, радость моя основывается на нескольких обстоятельствах. Во-первых, то, что нам [России] доверяют, очевидно, что тот успех, который был на чемпионате мира 2018 года, сыграл свою роль в том, что еще три матча нам дали. Во-вторых, большое подспорье нашим болельщикам, увидят три игры финальной части чемпионата Европы, и, конечно, наша туристическая индустрия возрадуется, поскольку приедут болельщики, будут ходить в музеи, по городу, изучать достопримечательности российской культуры. Я считаю, что это хорошее решение для России в целом и для Санкт-Петербурга в частности», — цитирует Колоскова ТАСС.

Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).