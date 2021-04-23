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Колосков: «Успех на ЧМ-2018 сыграл роль в переносе игр Евро в Петербург»

15:50
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что успешное проведение ЧМ-2018 в России повлияло решение УЕФА перенести три матча из Дублина в Санкт-Петербург.

«Сообщение хорошее, позитивное, радость моя основывается на нескольких обстоятельствах. Во-первых, то, что нам [России] доверяют, очевидно, что тот успех, который был на чемпионате мира 2018 года, сыграл свою роль в том, что еще три матча нам дали. Во-вторых, большое подспорье нашим болельщикам, увидят три игры финальной части чемпионата Европы, и, конечно, наша туристическая индустрия возрадуется, поскольку приедут болельщики, будут ходить в музеи, по городу, изучать достопримечательности российской культуры. Я считаю, что это хорошее решение для России в целом и для Санкт-Петербурга в частности», — цитирует Колоскова ТАСС.

Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11229925

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России