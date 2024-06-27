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Сегодня, 17:02

Колосков считает, что высказывание Фетисова о Евро-2024 не очень корректно

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что слова Вячеслава Фетисова о крупных спортивных турнирах некорректны.

В интервью Regnum Фетисов сказал: «Я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу».

«Нормально ли такое говорить? О нормальности или ненормальности может сказать только врач. Я не могу судить. Высказывание Фетисова не очень корректно. Футбол смотрят миллионы людей в России, в том числе я и руководители наших клубов. Получается, они предатели? Кажется, наш двукратный олимпийский чемпион по хоккею заблудился», — сказал Колосков.

Чемпионат Европы по футболу начался 14 июня и продлится до 14 июля. Турнир проходит в Германии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-vy-skazy-vanie-fetisova-ne-ochen-korrektno-on-zabludilsya/
Евро-2024
Вячеслав Колосков
Вячеслав Фетисов
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