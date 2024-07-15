Колосков рассказал, какие впечатления у него остались после Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, какие впечатления у него остались по итогам Евро-2024.

В воскресенье, 14 июля сборная Испании в финале обыграла Англию (2:1).

«Финал был потрясающим, некоторые ожидали скучной игры, что Англия будет убивать футбол, она, в принципе, придерживалась такой тактики, которая ей помогла дойти до финала. Но по таким играм футбол и является видом спорта номер один, потрясающе, все есть: страсти, накал борьбы, скорости, самоотверженность, выносливость, характер, мастерство, соревнование тактик. Англичане меняли тактику, заслуженно играли в финале, не найдутся те, кто скажет о них плохо. Я так переживал, что голос сел.

Наверное, все-таки справедлива победа испанцев, по сравнению с Англией показывали более современный футбол, показывали свою игру, ни к кому не приспосабливались, у них тоже были потери в составе, но тем не менее смогли компенсировать хорошо поставленной игрой. Техника игры у футболистов просто феноменальная», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.