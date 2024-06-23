Колосков прокомментировал игру сборной Португалии на Евро-2024

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной Португалии на чемпионате Европы в Германии.

«У сборной Португалии отличная команда, одни звезды играют. На меня лично впечатление на этом Евро произвели немцы и португальцы. Видно, что в этих сборных собраны классные игроки, выученные, с хорошей школой», — цитирует Колоскова Legalbet.

Сборная Германии после победы над Венгрией (2:0) во втором туре группового этапа гарантировала себе выход в плей-офф Евро.