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Сегодня, 15:26

Колосков прокомментировал игру сборной Португалии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной Португалии на чемпионате Европы в Германии.

«У сборной Португалии отличная команда, одни звезды играют. На меня лично впечатление на этом Евро произвели немцы и португальцы. Видно, что в этих сборных собраны классные игроки, выученные, с хорошей школой», — цитирует Колоскова Legalbet.

Сборная Германии после победы над Венгрией (2:0) во втором туре группового этапа гарантировала себе выход в плей-офф Евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/koloskov-nazval-samie-vpechatlyayushie-sbornie-na-evro/
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Вячеслав Колосков
Чемпионат Европы по футболу
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