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Колосков: «Для меня на первом месте будет стоять матч немцев с испанцами»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Евро-2024.

«А уже не осталось неинтересных пар. Испания — Германия плохая вывеска? Или Португалия — Франция? Для меня на первом месте будет стоять матч немцев с испанцами, потом португальцев с французами. А на третье место я поставлю игру англичан со швейцарцами и в конце Нидерланды — Турция», — сказал Колосков Vprognoze.

2 июля определились все четвертьфинальные пары на Евро-2024: Испания — Германия, Португалия — Франция, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция. Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 6 июля.

Источник: Vprognoze.ru
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Вячеслав Колосков
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