Колосков — о запрете российского флага на матче Украины: «Иначе начнутся заваруха и драка»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет проноса российского флага на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.

«С точки зрения безопасности это правильное решение. Представьте себе ситуацию: когда на трибунах появятся российские флаги, украинские болельщики начнут их вырывать, начнутся заваруха и драка. Зачем все это? Как исключение — на один матч — организаторы поступили правильно, что запретили пронос российских флагов», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная Украины проведет первый матч на турнире 17 июня против команды Румынии. Коллективы сыграют в Мюнхене, встреча начнется в 16.00 мск.