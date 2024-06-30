Колосков: «Не считаю Грузию командой Хвичи, она добилась успеха не за счет Кварацхелии»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результаты сборной Грузии на Евро-2024.

«У Грузии есть хорошо организованная команда и сильный вратарь. Этого бывает достаточно, чтобы доставить неудобства соперникам, которые любят владеть инициативой. Их выход в 1/8 стал небольшой сенсацией, но против Испании у Грузии совсем мало шансов. Все-таки надо отличать победу над вторым составом Португалии от матча плей-офф чемпионата Европы. Можно ли Грузию назвать командой Хвичи? Не согласен с таким утверждением. Грузия добилась успеха не за счет Кварацхелии», — сказал Колосков «РБ Спорт».

В воскресенье, 30 июня, сборная Испании сыграет против Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.