Колосков: «Финал был одним из лучших матчей Евро-2024»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Евро-2024.

«Финал был одним из лучших матчей на Евро-2024 по мастерству футболистов, по характеру, по тактическому разнообразию. Матч стал украшением турнира. Что касается англичан, мало кто понимает, что футболисты отыграли по 60-65 матчей. Поэтому не представлялось возможным играть открыто. Но плохая команда до финала чемпионата Европы не дойдет. Дадут ли Саутгейту рыцарский титул? Честно говоря, мне нет до этого дела», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Чемпионат Европы-2024 прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1 и четвертый раз стала победителем Евро.