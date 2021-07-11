Колосков назвал слабое место сборной Англии перед финалом Евро-2020
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от матча Италии с Англией в финале Евро-2020.
«Не все матчи англичан и итальянцев полностью смотрел на турнире, но есть общее впечатление по командам. Во-первых, сборная Англии мне представляется более ровной, более мастеровитой в целом. Во-вторых, у англичан единственным слабым звеном является очень нервный вратарь. В-третьих, если дело дойдет до пенальти, мне кажется, что итальянцы выиграют», — цитирует Колоскова ТАСС.
Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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