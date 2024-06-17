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Сегодня, 13:22

Колобков — о запрете российских флагов на матчах Украины: «Не надо обращать на это внимание»

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Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное решение УЕФА о запрете проносить российские флаги на матчи сборной Украины. на Евро-2024.

«Нет смысла это обсуждать на фоне того, что сейчас происходит. Когда отменяют наши постановки в театре, наших спортсменов на международных соревнованиях и вообще российскую культуру. Поэтому я бы не хотел поддаваться на эти провокации, и я уверен, что они еще будут. Просто не будем обращать на это внимания», — сказал Колобков «СЭ».

Сборные Румынии и Украины встретятся в мачте группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Игра начнется в 16.00 мск. в Мюнхене.

Александр Абустин

Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Павел Колобков
УЕФА
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