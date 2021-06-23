Коллинз раскритиковал игроков сборной Шотландии
01:18
Экс-полузащитник сборной Шотландии Джон Коллинз остался недоволен тем, что шотландские игроки не хотели брать на себя ответственность в матче Евро-2020 против Хорватии (1:3).
«Хорватия очень надежно контролирует мяч и неохотно с ним расстается. Сегодня, когда наш голкипер получал мяч, у меня часто было ощущение, что защитники не стремятся его получить. Они не хотели брать на себя ответственность», — цитирует пресс-служба УЕФА Коллинза.
Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/
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