Коллинз раскритиковал игроков сборной Шотландии

Экс-полузащитник сборной Шотландии Джон Коллинз остался недоволен тем, что шотландские игроки не хотели брать на себя ответственность в матче Евро-2020 против Хорватии (1:3).

«Хорватия очень надежно контролирует мяч и неохотно с ним расстается. Сегодня, когда наш голкипер получал мяч, у меня часто было ощущение, что защитники не стремятся его получить. Они не хотели брать на себя ответственность», — цитирует пресс-служба УЕФА Коллинза.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.