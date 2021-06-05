Российский эстрадный певец и композитор Филипп Киркоров поделился с «СЭ» впечатлением по поводу исполнения гимна России перед матчем нашей сборной с Болгарией.

— Филипп Бедросович, исполнение гимна — самое волнительное, что может быть для артиста?

— Я из интернациональной семьи — папа у меня болгарин, мама — русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия — Болгария — это очень символично. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда — это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн. Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

(Константин Алексеев)

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