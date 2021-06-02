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Кобелев — о заявке сборной на Евро: «Основной состав из 14-15 человек определен, остальные пойдут для кучи»

13:00
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.

«Все вопросы о составе к главному тренеру. Скорее всего, эти футболисты (не вошедшие в окончательную заявку. — Прим. ред) в какой-то степени просматривались. В заявке 26 человек, это очень много. По вчерашней игре с Польшей было видно, что основной состав из 14-15 человек определен. Ничего нового нет. Остальные пойдут, так сказать, для кучи. Это даже не ротация — игр не так много. Надо подходить во всеоружии, в оптимальной форме», — цитирует Кобелева РБК.

В заявку были внесены 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков (отдельно назывались еще 7 резервистов) в список не вошли четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60b749ed9a79479222bf505d

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