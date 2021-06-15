Клубы серии А и сборная Италии пройдут курсы первой помощи после инцидента с Эриксеном

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина на пресс-конференции в Casa Azzurr сообщил, что клубы серии А и сборная Италии пройдут курсы первой помощи после случая с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дании с Финляндией (0:1). Первую помощь игроку оказал товарищ по команде Симон Кьяер, он сделал ему массаж сердца и не дал проглотить язык. Позднее выяснилось, что у Эриксена был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

Действия Кьяра убедили итальянскую федерацию футбола организовать курсы первой помощи для игроков серии А и сборных Италии.