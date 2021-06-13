Юрген Клинсманн очень сильно разочарован игрой сборной России

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высказался о матче сборной России против Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Потрясающее выступление Лукаку и сборной Бельгии. Но хочу отметить, что я был очень сильно разочарован игрой России. Она была тенью той команды, которая играла три года назад на ЧМ-2018. На домашнем турнире они играли энергично, были храбрыми, двигались вперед. В матче с Бельгией они не показали характер, не было борьбы, не держали удар.

Встреча получилась легкой для бельгийцев. Она доказала, что является фаворитом Евро-2020», — приводит слова Клинсманна ESPN.

В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.