Юрген Клинсманн очень сильно разочарован игрой сборной России
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высказался о матче сборной России против Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.
«Потрясающее выступление Лукаку и сборной Бельгии. Но хочу отметить, что я был очень сильно разочарован игрой России. Она была тенью той команды, которая играла три года назад на ЧМ-2018. На домашнем турнире они играли энергично, были храбрыми, двигались вперед. В матче с Бельгией они не показали характер, не было борьбы, не держали удар.
Встреча получилась легкой для бельгийцев. Она доказала, что является фаворитом Евро-2020», — приводит слова Клинсманна ESPN.
В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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