Классон сравнил победу над Польшей с американскими горками
21:51
Нападающий сборной Швеции Витор Классон стал автором победного гола в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Польши (3:2).
«Это были американские горки. Было очень приятно. Важно, что мы забили победный мяч. Мы были сильны в матче», — цитирует Классона пресс-служба УЕФА.
Сборная Швеции с 7 очками заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала. Поляки (1 очко) стали четвертыми и покидают Евро-2020.
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