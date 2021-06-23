Классон сравнил победу над Польшей с американскими горками

Нападающий сборной Швеции Витор Классон стал автором победного гола в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Польши (3:2).

«Это были американские горки. Было очень приятно. Важно, что мы забили победный мяч. Мы были сильны в матче», — цитирует Классона пресс-служба УЕФА.

Сборная Швеции с 7 очками заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала. Поляки (1 очко) стали четвертыми и покидают Евро-2020.