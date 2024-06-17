Кирицэ — о победе Румынии: «Большое спасибо Лунину, мы унизили Украину»

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» подвел итоги 1-го матча группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором сборная Румынии обыграла Украину (3:0).

— Сегодня Румыния уничтожила Украину! Футболисты вышли с большой мотивацией из-за того, что не очень удачно выступили в последних товарищеских матчах. У нас есть команда, семья, которая еще преподнесет сюрпризы.

— Главный антигерой матча — Лунин?

— Конечно, большое спасибо Лунину. Мы унизили Украину, футболисты которой играют в сильнейших чемпионатах Европы. Теперь наши шансы выйти в плей-офф возросли, — сказал Кирицэ «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

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