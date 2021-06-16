Киммих считает, что сборная Германии заслужила ничью в матче с Францией

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Франции (0:1).

«Мы не были худшей командой сегодня. Мы доминировали и пропустили глупый гол, который помог сопернику выйти вперед. Думаю, ничья была бы заслуженной.

У нас есть уровень, чтобы не отставать от лучших команд. Франция является большим фаворитом в этом турнире, но уже в следующем матче мы должны показать, что мы тоже в числе претендентов», — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).