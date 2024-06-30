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Киммих: «Мы понимаем, что можем обыграть любого соперника, но и Германию тоже можно победить»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о событиях в матче 1/8 финала Евро-2024 с Данией.

Встреча прошла 29 июня в Дортмунде и завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Матч в первом тайме прерывался на 25 минут из-за начавшегося сильнейшего ливня с градом, а также вспышек молний над стадионом.

«Произошло много всего. Сначала мы пошли вперед, по правде говоря, я не знаю, правильно ли не был засчитан гол Шлоттербека. После этого они тоже имели шансы и повели в счете. Не знаю, кто именно был в офсайде, но понятно, что мы с радостью это приняли. Мы забили сразу после этого, это правда, что гол придал нам уверенности. Мы понимаем, что можем обыграть любого соперника, но и нас тоже можно победить», — приводит AS слова Киммиха.

Пьер-Эмиль Хейбьерг (сборная Дании) и арбитр Майкл Оливер. «Футбол становится нелепым — больно, что игра с Германией решается так». Дания в ярости из-за судейства

Сборная Германии в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.

Источник: https://as.com/futbol/eurocopa/kimmich-no-se-quien-esta-en-fuera-de-juego-pero-lo-aceptamos-con-gusto-n/
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