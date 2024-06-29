Мбаппе появился в новой маске на тренировке сборной Франции на Евро-2024

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе изготовили новую маску перед игрой с Бельгией в 1/8 финала Евро-2024. В ней форвард появился на открытой тренировке «синих».

Ранее главный тренер национальной команды Дидье Дешам рассказывал о неудобствах, которые Мбаппе испытывает во время игры в старой маске.

Французский форвард получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.