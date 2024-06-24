Мбаппе получил разрешение играть в черной маске на Евро-2024

УЕФА разрешил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе играть в маске черного цвета, сообщает RMC Sport. Нападающий проводил в ней тренировки в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что капитан французской сборной не сможет сыграть в защитной маске с французским триколором.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в последнем туре группового турнира Евро-2024.